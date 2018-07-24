МИД Азербайджана: Армения продолжает незаконно удерживать в заточении мирных азербайджанцев

24.07.2018 21:55 Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление о гражданах их страны Дилгане Асгарове и Шахбазе Гулиеве.



"11 июля 2018 года исполнилось четыре года с тех пор, как азербайджанских гражданских лиц Дилгама Асгарова и Шахбаза Гулиева взяли в заложники, а Хасана Гасанова жестоко убили. Они для посещения могил родственников находились в регионе Калбаджара Республики Азербайджан, оккупированного Арменией. Дилгаму Асгарову определили "бессрочное заключение", а Шахбазу Гулиеву "пресечение свободы на 22 года" по приговору сфальсифицированного уголовного дела, который вынесло незаконное сепаратистское образование, созданное Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Как известно, Армения развязала войну, и использовала военную силу против Азербайджана, оккупировала почти одну пятую часть его территории, в том числе Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, осуществила этническую чистку захваченных районов, изгнала из своих домов сотни тысячи азербайджанцев, и совершила другие жестокие преступления во время конфликта.



Международное сообщество постоянно выражало глубокое сожаление из-за использования военной силы против Азербайджана, и последующей оккупации его территорий, что представлено в следующих резолюциях Совета безопасности ООН: 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), где осуждается любое действие, нарушающее суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и отказано в признании легитимности ситуации, полученной в результате подобных действий. Нелегальная сепаратистская организация, вынесшая "приговор" гражданам Азербайджана, принадлежит Армении, как "Республика Нагорный Карабах". Она не признает международное признание, и фактически существует под управлением и контролем Армении. Фотографии Д. Асгарова и С. Гулиева до и после задержания явствуют, что находясь в плену, они испытывают бесчеловечное отношение.



Вопреки Женевским конвенциям 1949 года, которыми запрещено брать пленных, и требуется человечное отношение к гражданским лицам во время вооруженных конфликтов, Армения продолжает игнорировать требования Азербайджана. Азербайджан требует соблюдения норм и принципов международных гуманитарных законов, и освобождения гражданских лиц. В результате агрессии Армении Д. Асгарову и С. Гулиеву в 1993 году пришлось вынужденно переместиться из их родной земли. Они более двадцати лет стремились вернуться на свою родную землю, что подтолкнуло их к отчаянному акту посещения оккупированных земель. С данной точки зрения понятно их желание посетить свои дома и могилы родителей. Таким образом, их незаконное задержание, и упрямый отказ Армении на их освобождение стало причиной страдания членов семей и близких этих людей, и возмущения общественности Азербайджана.



Бесчеловечная и неконструктивная позиция Армении исключает мирное урегулирование конфликта. Пребывание Д. Аскерова и С. Гулиева в плену является частью целенаправленной и всеобще известной политики этнической чистки Арменией, направленной на оккупацию территорий Азербайджана и консолидацию результатов агрессии. А также эта политика подразумевает лишение сотни тысячи азербайджанцев, изгнанных силовым путем, права возвращения в собственные дома, и также получения права на жизнь, свободу, и безопасность.



Азербайджанская сторона против политизации этого дела, имеющего гуманитарную нагрузку, и ждет, что международное сообщество не останется равнодушным к судьбе Д. Аскерова и С. Гулиева, у которых во время нахождения в плену создались многие проблемы, связанные со здоровьем, и примет эффективные меры для воздействия на Армению, чтобы достичь немедленного освобождения невиновных гражданских лиц, и они смогли вернуться к своим семьям"- сказано в заявлении.

















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