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Иванишвили: Георгий Квирикашвили больше не мог управлять


24.07.2018   22:20
В интервью "Первому каналу" ОВГ председатель партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили коснулся вопроса отставки Георгия Квирикашвили и говорил о той встрече, которая состоялась с участием самого Бидзины Иванишвили, уже бывшего премьера Квирикашвили, тогдашних членов правительства и парламентского большинства.

Как отметил Бидзина Иванишвили, причиной ухода Георгия Квирикашвили с должности было то, что бывший премьер-министр больше не мог управлять.

«Те методы правления, которыми пользовался Георгий Квирикашвили, были неэффективными. Если говорить более понятным языком, Кврикашвили не удавалось командное правление, что необходимо в управлении в целом, тем более в случае малой страны и нашей команды. Парламент был практически отстранен, он не участвовал в процессе принятия решений. У него были друзья и в правительстве и в этом нет ничего плохого. Однако очень часто в правительстве не удавалось обсуждать и согласовывать принципиальные вопросы. Как было видно, Георгию Квирикашвили удавалось согласовывать решения только с двумя людьми, Алавидзе и Кумсишвили, и некоторые запоздалые решения моментально, неподготовленно входили в общество. Не наблюдалась готовность команды тем более — парламента. Эта проблема также отражалась на команде. Из-за этого метода правления Квирикашвили, по команде было видно, что она начинала распадаться. Цель, для которой была призвана эта команда, в том числе и парламент — принять участие в развитие государства, вертикаль, строгость, совсем рушилась», — заявил Бидзина Иванишвили.






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