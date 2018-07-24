Иванишвили сравнял с землей экс-премьера Квирикашвили

24.07.2018 22:33 Одним из факторов 7,5%-ого экономического роста была эффективная налоговая политика, в чем Мамука Бахтадзе сыграл роль больше, чем за два с половиной года Квирикашвили и Кумсишвили вместе взятые, которые управляли экономикой, — об этом председатель партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».



«Если вспомнить, это было быстрое возвращение НДС. Деньги быстро вернулись в экономику. В течение нескольких лет, этот процесс постепенно был начат, чтобы налогоплательщикам как можно скорее было возвращено, однако такое быстрое возвращение, как было сделано в течение последних 5-6 месяцев, может не происходило и за несколько лет. На 7,5%-ый рост оказало влияние, в том числе, и быстрое возвращение НДС в экономику и возникновение дополнительных денег. Естественно, в этом есть роль и Квирикашвили, однако – не особая», — заявил Иванишвили.



По его словам, быстрый рост экономики вызвали разные факторы, в чем не было особой роли Квирикашвили.



«Не было не то что особой роли, его особой ролью было то, что он опоздал со своевременным принятием очень многих процессов, на чем я бы не остановился и не остановлюсь, так как это может занять все наше сегодняшнее интервью», — заявил Иванишвили.



Как отметил Иванишвили, много оппонентов отмечают, что Георгий Квирикашвили совершил чудо, так как был зафиксирован 7,5%-ый рост экономики, однако он ушел в отставку, так как его заставили.



«Многие оппоненты пытаются приписать это мне, мол человек совершил чудо и в это время его заставили и он ушел. Конечно, слово – заставили может быть нелегитимным, однако нельзя исключать и этого. Он увидел, как все происходило, не смог ответить на вопросы и практически, у него не было выбора», — заявил Иванишвили.



Этим заявлением Бидзина Иванишвили ответил на вопрос ведущей передачи о том, почему Георгий Квирикашвили ушел в тех условиях, когда был 7,5%-ый экономический рост.



Бидзина Иванишвили также заявил, что одной из причин 7,5%-ого экономического роста была свободная торговля с Европой и вход в режим свободной торговли с Китаем, что имело свой эффект, однако в этом не было особой роли Квирикашвили.



«Евросоюз стал нашим основным торговым партнером. В то же время, мы вошли в режим свободной торговли с Китаем. В процессе отношений свободной торговли с Европой заслуга Квирикашвили не является особой. Однако, у него был свой вклад. У Квирикашвили нет никакого особого вклада, тем более, в переходе в режим свободной торговли с Китаем. Скажу вам более того, если в это кто-то и внес особый вклад, я могу снова вспомнить тут Бахтадзе, сегодняшнего премьера, который тогда курировал железную дорогу, и после того, когда стал министром финансов. Если называть чью-то роль, я бы назвал Бахтадзе, а не Квирикашвили», — заявил Иванишвили.



Еще одной причиной 7,5%-ого роста экономики Бидзина Иванишвили назвал упразднения налога на прибыль, автором чего был Георгий Квирикашвили, однако как отметил председатель партии «Грузинская мечта», та форма, в которой Квирикашвили пытался отменить налог на прибыль, была неприемлема и невозможна.



«На первом этапе, я подключился к этому, так как это было неприемлемо и невозможно. Хотели пополнить бюджет НДС-ом, вместо налога на прибыль. Квирикашвили принципиально хотел освободить от налога на прибыль и банки, что разрушило бы бюджет в той форме, которую предложил нам Квирикашвили. Во время встречи, об этом, в его адрес, прозвучали упрёки и замечания, что такого эффекта не будет и не то что эффект, мы получили бы обратный эффект. Нельзя было, и мы не позволили, чтобы банки освободили от налога на прибыль», — заявил Бидзина Иванишвили.















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