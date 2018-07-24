Иванишвили: Я часто напоминал Квирикашвили, что два банка сожрали всю страну

24.07.2018 23:06 Именно чрезмерных долгов касался один из основных и тяжелых вопросов, который у меня лично был к Георгию Квирикашвили, — об этом председатель партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».



По его словам, на встрече Георгий Квирикашвили и сам защищал позицию, согласно которой регуляции в связи с банками нужно было принять еще раньше.



«Так как вы упомянули чрезмерные долги, я не могу уйти от ответа и напомню нашему телезрителю, что один из основных тяжелых вопросов, который был у меня лично к Квирикашвили во время этой встречи, и его можно назвать основным, касался именно чрезмерных долгов. Это была ошибка, и я посчитал ее его проступком и он сам защищал эту позицию, что регуляции в связи с банками нужно было принять еще раньше», — заявил Бидзина Иванишвили.



Как отметил председатель партии «Грузинская мечта», результаты исследования UNICEF были для него трагическими и в этих результатах львиную долю занимали чрезмерные долги.



«Мы увидели результаты исследования UNICEF, что для меня, скажу прямо, было трагическим. Сейчас я не хочу усугублять свое состояние и рассказывать телезрителю, мне было очень тяжело несколько дней, когда я увидел, что у определенной части общества, после «Грузинской мечты» во власти, ухудшился порог бедности и мы получили результат хуже. Львиную долю в этом занимали чрезмерные долги. Народ брал кредит и не знал, как его обслуживать. Не проходило ни месяца, чтобы я не напоминал об этом ему в течение двух с половиной лет, как премьер-министром был Георгий Квирикашвили», — заявил Бидзина Иванишвили.



По его словам, он часто напоминал эту тему бывшему премьер-министру и говорил ему, что «два банка сожрали всю страны и народ не может выбраться из банковских долгов».



«Это были основные вопросы, о которых, можно сказать, я часто напоминал бывшему премьер-министру, что банки сожрали, два банка сожрали всю страну, народ не может выбраться из банковских долгов» и это – ненормально», — заявил Бидзина Иванишвили.















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