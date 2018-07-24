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Иванишвили: Моя позиция – поддержать на президентских выборах достойного, независимого кандидата


24.07.2018   23:50
Председатель партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявляет, что в «Грузинской мечте» была речь о нескольких кандидатах в президенты, в том числе и о самом Бидзине Иванишвили, а также Созаре Субари, Зурабе Абашидзе, Давиде Сергеенко и Тее Цулукиани.

Как отметил Бидзина Иванишвили в эфире Первого канала, обсуждение пока не завершено, однако его позиция, чтобы «Грузинская мечта» поддержала достойного независимого кандидата, что будет шагом, направленным на углубление демократических институтов в стране.

«У нас много достойных кандидатов, которые действительно смогут победить в первом же туре. Искренне скажу вам, моя позиция и я говорю исходя из этой позиции и с членами «Грузинской мечты», чтобы мы не называли кандидата от команды, по элементарной причине – для быстрого, демократического развития страны будет лучше, чтобы мы поддержали достойного, независимого кандидата, если такого не будет, не поддерживать никого и пусть оппозиция делит этот институт», — заявил Бидзина Иванишвили.

По его словам, как бедна экономика в стране, так беден и политический истеблишмент.

«Сегодня начиная от главы районной администрации, до премьера, вся власть принадлежит «Грузинской мечте». У нас конституционное большинство в парламенте, это немного дико звучит в Европе. Европе нравится многопартийность. К сожалению, бедна экономика, так беден и наш политический истеблишмент. Пусть ни у кого не будет иллюзии, что править должна «Грузинская мечта» и этот процесс должен продолжаться так. Конечно, как и экономике, так и этому процессу необходимо развитие и содействие. На этом фоне, для страны было бы интересным, чтобы «Грузинская мечта» не называла своего кандидата», — заявил Иванишвили.

Следует отметить, что в последнее время все активнее обсуждается возможность выдвижения кандидатом в президенты бывшего министра иностранных дел Грузии Саломэ Зурабишвили. Де-юре она является независимым депутатом в сегодняшнем парламенте. На выборах в парламент ее тогда поддержала "Грузинская мечта", что обеспечило ей победу на выборах. Предположительно, так же конфигурация будет разыграна и на предстоящих президентских выборах, когда "независимый" кандидат Саломэ Зурабишвили выдвинет свою кандидатуру, а победу ей обеспечит "Грузинская мечта".






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