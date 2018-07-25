Иванишвили: Со стороны оппозиции преобладает брань, ругань и оскорбления, вместо профессионального и обоснованного оппонирования

25.07.2018 10:18 Вместо обоснованных и аргументированных замечаний, оппозиция перешла на ругань и оскорбления, в прямом смысле, — об этом председатель партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе», говоря о причинах возвращения в политику.



По его словам, вместо того, чтобы в стране была конструктивная оппозиция, которая будет правильно оппонировать властям, реально, оппозиция безответственна и неконструктивна.



«Вместо того, чтобы у нас была конструктивная оппозиция, которая будет правильно оппонировать властям, что нужно политическому истеблишменту и устойчивости государства как воздух, реально у нас – безответственная, неконструктивная оппозиция, которая вместо обоснованных и аргументированных замечаний, перешла на ругань и оскорбления в прямом смысле», — заявил Бидзина Иванишвили.



По оценке председателя партии «Грузинская мечта», положение усугубляет экономическое положение страны. Экономика Грузии в 10 раз меньше, чем экономика развитых стран Европы. Он пояснил, что для сравнения экономики стран универсальным является показатель производимой продукции на душу населения – в Грузии производимая на душу населения продукция составляет 4400-4500, тогда как в развитых странах Европы производимая на душу населения продукция превышает 40 тысяч, часты случаи, когда – и на 30 тысяч, и редки случаи государств, когда этот показатель ниже 20 тысяч.



«На этом фоне, хочу еще раз напомнить и заверить наше население, что вы не увидите прецедента, чтобы в стране с такой экономикой на таком высоком уровне соблюдались права человека, однако одно из самых важных и главных прав, чтобы у него были работа и доход, этого, к сожалению, наша экономика не может, и на этом фоне, еще раз повторю, очень опасно сохранять стабильность и это нуждается в особом внимании», — заявил Бидзина Иванишвили.



Он говорил о языке ненависти и отметил, что удел оппозиции – не только критика, они должны показывать обществу и лучшие пути развития страны.



«Я напомнил вам и об оппозиции, этот язык ненависти, который преобладает, вместо, еще раз повторю, аргументированных и обоснованных замечаний со стороны оппозиции, поиска и указывания на правильные пути, которые они должны показать обществу. Удел оппозиции – не только критиковать, критика и оппонирование, естественно, основное, но в то же время, они должны суметь и показать обществу лучшие пути развития страны. Вместо этого, мы получаем то, о чем я вам сказал. Язык ненависти, к сожалению, преобладает, преобладает брань, ругань и оскорбления, в прямом смысле, вместо профессионального и основательного оппонирования», — заявил Бидзина Иванишвили.



По словам председателя партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», именно данное обстоятельство является одной из причин его возвращения в политику.















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