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Залкалиани: Сенатор Коркер получил от меня исчерпывающую информацию о ситуации на оккупированных территориях


25.07.2018   11:23
Председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Коркер был проинформирован министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани о существующей ситуации на оккупированных территориях. Залкалиани посещает Вашингтон по приглашению государственного секретаря для участия в Министериале свободы религии.

Грузинская делегация сосредоточит свое внимание на вопросах ограничения свободы религии для местного населения оккупационным режимом в Абхазии и Цхинвальском регионе. До этого Давид Залкалиани, находящийся с визитом в Соединенных Штатах, проводит двусторонние встречи.

«У меня была встреча с председателем комитета по иностранным делам Сената Бобом Коркером. Мы говорили о поддержке Грузии в Сенате Соединенных Штатов, что выражено в консолидированном акте с очень четкими записями, записями в Акте авторизации национальной обороны, а также резолюциях и в инициировании акта о поддержке Грузии.

Сенатор Коркер выслушал от меня информацию о ситуации на оккупированных территориях, о ведущейся незаконной деятельности, которая происходит на оккупированных территориях и важно отметить, что от сенатора и комитета по иностранным делам Сената США в будущем будет очень серьёзная поддержка», — заявил Давид Залкалиани.

После встречи с сенатором Коркером, запланирована встреча с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.






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