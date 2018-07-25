Залкалиани: Сенатор Коркер получил от меня исчерпывающую информацию о ситуации на оккупированных территориях

25.07.2018 11:23 Председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Коркер был проинформирован министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани о существующей ситуации на оккупированных территориях. Залкалиани посещает Вашингтон по приглашению государственного секретаря для участия в Министериале свободы религии.



Грузинская делегация сосредоточит свое внимание на вопросах ограничения свободы религии для местного населения оккупационным режимом в Абхазии и Цхинвальском регионе. До этого Давид Залкалиани, находящийся с визитом в Соединенных Штатах, проводит двусторонние встречи.



«У меня была встреча с председателем комитета по иностранным делам Сената Бобом Коркером. Мы говорили о поддержке Грузии в Сенате Соединенных Штатов, что выражено в консолидированном акте с очень четкими записями, записями в Акте авторизации национальной обороны, а также резолюциях и в инициировании акта о поддержке Грузии.



Сенатор Коркер выслушал от меня информацию о ситуации на оккупированных территориях, о ведущейся незаконной деятельности, которая происходит на оккупированных территориях и важно отметить, что от сенатора и комитета по иностранным делам Сената США в будущем будет очень серьёзная поддержка», — заявил Давид Залкалиани.



После встречи с сенатором Коркером, запланирована встреча с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.















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