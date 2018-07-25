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За первый год деятельности парламента было зафиксировано 2119 случаев пропуска пленарных заседаний
25.07.2018 11:24
За первый год деятельности парламента девятого созыва было зафиксировано 2119 случаев пропуска пленарных заседаний по уважительным причинам. Об этом говорится в отчете организации «Международная прозрачность-Грузия», который включает в себя период с 18 ноября 2016 по 31 декабря 2017 года.
В документе отмечается, что депутаты пропустили 1430 заседаний из 2119 по семейным обстоятельствам, что равняется 68% случаев пропуска по уважительным причинам.
По информации организации, больше всего пленарных и комитетских заседаний по уважительным причинам пропустил депутат Коба Накопия, а больше всего пропусков заседаний по неуважительной причине со стороны большинства имеет Шалва Шалелашвили, от оппозиции — Георгий Тугуши.
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