В Сенате США заявили о новых готовящихся санкциях против России

25.07.2018 12:06 Новые американские санкции против Кремля затронут финансовый и энергетический сектора. Также они будут направлены против российских олигархов и компаний с государственным участием.



Влиятельные сенаторы − республиканец Линдси Грэм и демократ Роб Менендес разрабатывают "всеобъемлющий" законопроект об ужесточении санкций в отношении России.



Об этом они объявили во вторник, 24 июля, пообещав в скором времени представить документ.



Новые меры будут нацелены на финансовый и энергетический сектора, а также направлены против олигархов и компаний с государственным участием, говорится на сайте Грэма.



Предполагается, что меры затронут и сферу госдолга РФ.



Целью документа названо "максимальное воздействие на кампанию Кремля против демократии" США и международного порядка.



"Как Владимир Путин ясно обозначил свое намерение бросить вызов американской мощи, влиянию и интересам безопасности в стране и за рубежом, так и США должны предельно четко заявить, что мы будем защищать наше государство и непоколебимо отражать попытки подрыва западной демократии, ставшие стратегическим императивом будущего России", − указано в заявлении сенаторов.















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