Иванишвили: Я не буду торопиться уходить с поста председателя партии

25.07.2018 12:13 «Я не буду торопиться уходить с поста председателя партии», — заявил председатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».



«У меня был предварительно расписан график, в какое время я пойду в политику, когда вернусь в гражданское общество. Я очень гордился тем, что был последователен, и, конечно, мне было это очень сложно решить, но это было необходимо. Поскольку я пришел в политику и нарушил мою последовательность, в этом случае я не буду торопиться уходить с поста председателя партии, сколько смогу — мне 62 года, я уже не маленький мальчик, пока у меня будет энергия. И самое главное, пока я буду чувствовать от общественности, что я все еще нужен, я буду.



Стойкость государства очень уязвима, потому что люди, которые бедны и не имеют много рабочих мест, если условно называть рабочими местами сельское хозяйство, я не повторяю этого — тех кто трудится на частных участках. На мой взгляд, процент безработицы намного больше, чем публикуемая статистика, а не потому, что они лгут, если смотреть на реальность.



Я хотел бы, пока существует уязвимость, если мы сможем и у общества будет потребность, я бы не хотел уходить с председательства в партии. Конечно, у меня нет никакого желания участвовать и быть в другой роли в правительстве, в этом нет необходимости. Молодая команда приходит и хорошо себя проявляют. Энергией и знаниями. Они более знающие и энергичные чем я. Посмотрите, как будет сформирована новая команда. Думаю, мы получили очень хорошую команду», — заявил Бидзина Иванишвили.















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