Грузия предложила помощь Греции

25.07.2018 12:35 Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии готова оказать помощь Греции в борьбе с пожаром в пригороде Афин, говорится в письме исполняющего обязанности главы Службы Шалвы Хуцишвили генеральному секретарю гражданской безопасности Греции Янису Капакису.



По последним данным, число погибших в результате пожаров составило 74 человека. Кроме того, сообщается о 164-х пострадавших, из которых — 16 детей, а 11 человек находятся в критическом состоянии. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.





"В эти сложные минуты, наши мысли с греческим народом, семьями жертв и всеми теми людьми, которые пострадали в результате трагического случая. Желаю семьям и друзьям жертв выносливости и моральной стойкости. Несомненно Греция с храбростью преодолеет тяжелые времена. Мы выражаем готовность, в соответствие с вашими требованиями, оказать вам помощь в рамках наших возможностей", — сказано в письме, опубликованном на официальной странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в соцсети Facebook.



Соболезнования греческому народу также выразили председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и МИД страны.



В посольстве Грузии в Греции открыта горячая линия +306995779793, по которой в любое время могут связаться граждане Грузии, проживающие в Греции, и предоставить информацию о сложных ситуациях. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани призвал соотечественников, проживающих в Греции, обращаться в посольство страны.















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