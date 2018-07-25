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Хоштария: Вчерашний разговор Бидзины Иванишвили походил на выдумку какой-то новой игры


25.07.2018   13:30
«Вчерашний разговор Бидзины Иванишвили походил на выдумку какой-то новой игры», — заявила журналистам представитель парламентского меньшинства Элене Хоштария.

Как отметила Хоштария, Бидзина Иванишвили вчера прямо сказал, что контролирует управление страной.

«Какая-то новая конструкция, как будто будет независимый или беспартийный кандидат в президенты. Он придумал какую-то новую игру. Все должны хорошо понимать, что главное, тот кто устраивает Иванишвили, независимо в каком лице и под каким номером, он попытается предложить нам своего фасадного кандидата. Сегодня — председатель партии, вчера — гражданин, миллиардер, который контролирует управление страной и абсолютно не перед кем подотчетен. Поэтому, оппозиция должна сконцентрироваться на протестующих избирателях. Мы должны быть сильными и максимально привести их на избирательные участки. Большинство людей недовольно и мы должны мобилизовать их, несмотря на то, какую новую игру еще придумает Бидзина Иванишвили», — отметила Элене Хоштария.

Эксклюзивное интервью с председателем партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзиной Иванишвили вышло в эфире Первого канала, передаче «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».






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