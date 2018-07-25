Чугошвили: «Грузинская мечта» не избежит активного участия в президентских выборах

25.07.2018 13:32 Вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили считает, что интервью Бидзины Иванишвили было очень откровенным.



Как отметила Чугошвили, возвращение Иванишвили в публичное пространство является началом нового этапа для команды «Грузинской мечты».



«Это было очень нужно команде для единства. Был разговор о проблемах. В условиях предыдущего правительства, одной из главных проблем называлась недостаточная коммуникация между парламентом и правительством, которая существовала на самом деле. Вообщем, усиление роли парламента очень важно», — заявила Тамар Чугошвили.



По её словам, «Грузинская мечта» не избежит активного участия в президентских выборах и у правящей силы обязательно должен быть свой кандидат или четко выделенный желаемый кандидат.



Эксклюзивное интервью с председателем партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзиной Иванишвили вышло в эфире Первого канала, передаче «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».















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