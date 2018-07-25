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«TI Georgia»: Депутаты не используют должным образом возможности надзора за правительством


25.07.2018   13:59
«Международная прозрачность – Грузия» – Депутаты не используют должным образом возможности надзора за правительством Депутаты не используют должным образом возможности надзора за исполнительной властью, - такая оценка содержится в отчете о деятельности парламента, подготовленного неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия».

Отчет отражает первый год деятельности парламента 9-го созыва и охватывает период с 18 ноября 2016 года до 31 декабря 2017 года.

«Международная прозрачность – Грузия» обращает внимание на то, что в отчетный период не была создана следственная комиссия, в том числе по таким важным вопросам как похищение азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, а также факт избиения бывшего генерального аудитора Лаши Тордия.

Вместе с тем, по информации организации, большая часть депутатских вопросов по-прежнему касается запросов статистической информации и не связана с контролем за выполнением властями правительственной программы и другими важными вопросами публичной политики.

В отчете также говорится, что за год парламент не смог укомплектовать группу доверия.

В подготовленном организацией документе также отмечается, что парламент не ведет мониторинг представленного правительством плана законотворческой деятельности.






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