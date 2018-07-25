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Власти Греции выделяют 20 миллионов евро для пострадавших при пожарах


25.07.2018   14:36
Власти Греции выделяют 20 миллионов евро из государственной инвестиционной программы на помощь пострадавшим в результате лесных пожаров, охвативших страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, греческое правительство приняло ряд мер для помощи пострадавшим от пожаров. Как сообщил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, меры, в частности, коснутся налоговых обязательств граждан, проживающих в охваченных стихией районах. Также будет открыт специальный банковский счет, на который государство, а также любой желающий сможет перевести деньги на ликвидацию последствий пожаров, сообщает издание.

Тзанакопулос добавил, что основной пакет мер по поддержке пострадавших семей, а также размер компенсационных выплат будет объявлен после того, как будет произведена полная оценка последствий пожаров, уточняет газета.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные страны готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.






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