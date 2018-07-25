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В Грузии находится вице-президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
25.07.2018 15:02
В Грузии с официальным визитом находится вице-президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
В рамках визита Керем Кинико проведет встречи с членами правительства Грузии и представителями донорских организаций. Разговор пойдет об основной политике гуманитарной сети и вызовах в регионе.
Красный Крест планирует открыть в Грузии региональный склад и обустроить тренинг центр.
По словам гостя, в основном, внимание будет уделено работам во время стихийных бедствий, для его Красный Крест будет работать в Грузии по нескольким направлениям.
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