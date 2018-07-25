Иванишвили: Население получило 12 миллионов лари компенсации за пропуск деревьев через их участки

25.07.2018 15:26

Население получило 12 миллионов лари как компенсацию за пропуск деревьев через их участки, то, что я делаю, полностью остается обществу, и в Грузии - заявил председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в гостях передачи "Актуальная тема с Макай Цинцадзе" на "I канале".



"Перевозка деревьев является самым большим обвинением в мой адрес, обществу это может показаться наиболее близким к легитимности, и что легитимно обвинение: что за чертовщина происходит с этим человеком, перерыл всю Аджарию и Самегрело, как оформляют "Рустави 2" и оппозиция. В целом разговор идет о 120 дереве, и еще несколько, что осталось привезти, может дойти до 140.



Самыми шумными и долгими, наверное, были разного рода обвинения со стороны оппозиции, что мы перекрыли железную дорогу, отключили свет, создали пробки, перерыли и разрушили, экология уже не восстановится, что я уничтожил зеленую природу, экологию и т.д. Если реально проанализировать, могу посвятить отдельную передачу, публично встретится с некоторой частью общества, если хотите, с оппозицией. Но кроме плюса в том, что я делаю, нет ничего, единственный минус, что тратится много денег в то, что делается. Если бы хотя бы их часть были государственные, или то, что я трачу личные деньги, кто-то может сказать, что это "выеденного яйца не стоит". Я очень люблю эту поговорку. В данном случае можно его использовать, и если не стоит, и все же делает, то я бы использовал еще слово "причуда", возможно легитимно, но что в этой причуде кроется - это деньги, которые, разумеется, не стоят того парка, который я делаю. Он очень дорого обходится, и тратиться только много личных денег, поскольку это остается в целом обществу, и в Грузии"- заявил Бидзина Иванишвили.



Иванишвили отметил, что во время перевозки деревьев работа железной дороги не прекращалась, как часто объявляют СМИ. По его же словам, один маленький минус, который можно назвать, это то, что в определенное время, несколько раз возникли пробки на 5-10, максимум 15 минут.



"Население Грузии получило 10 или 12 миллионов лари как компенсацию за деревья, чтобы пропустить их по своему участку. Сейчас рассмешу, люди так привыкли, что Иванишвили все равно заплатит, если стоимость участка вдали от меря, скажем, 10 долларов за квадратный метр, я плачу эту сумму за то, чтобы пропустили. Я перейду за один час, а участок по-прежнему остается. Иногда я и больше плачу, настолько это востребовано. Эти деньги полностью остаются в населении.



Железная дорога тоже получила очень большие деньги за то, чтобы снять, и перекрыть пути, чтобы эта машина проехала в определенное время, но никогда не было случая, ни одной минуты, чтобы движение поезда тормозилось, о чем очень часто лжет "Рустави 2". Кроме того, в Грузию вошли три очень больших парома, которые останутся, и могут сыграть определенную роль в экономике страны. А также останется в Грузии специальная машина, которая стоит миллион двести тысячи, и возможно, будет перевозить такие тяжелые грузы. Из этого процесса в целом в бюджет, кажется, поступили 14 миллиона лари.



Вы не назовете мне ни одного минуса. Один маленький минус, который можно назвать, это то, что в определенное время, несколько раз возникли 5-10, максимум 15-минутные пробки. Я и сегодня приношу извинения водителям за это неудобство. Больше этого ничего не было испорчено, вырублено, ничего не исчезло, тем более ничего не затронуло экологию. Мне выговор за экологию делают люди, которые ни одного дерева не посадили, только вышли на Чолоки. На самом плохом месте на границе Аджарии-Гурии, где стояли заболоченные и старого типа бетонные бункеры канализации, на месте "Цицинателы", и на противоположной стороне были тысячи эвкалиптов, на самом плохом месте сделан самый интересный парк, о котором никто не говорит"- отметил Иванишвили.



По его же словам, тему пересадки деревьев ничего кроме позитива не сопутствовала.



"Будет очень интересный парк, и я сказал в свое время, что этот парк будет общественным. Оппозиция вообще не делает на это акцент, дескать, несет их к себе домой, к себе во двор. Эти земли были мои собственные. Когда я строил "Цицинателу", я купил эти земли, одни у населения, другие у государства, построил "Цицинателу", и подарил государству вместе со своей землей.



Так же было, если хотите, в Дидвели, когда я купил земли в Бакуриани, и вернул государству со своей построенной канатной дорогой, так же с концертной ареной, и есть еще случаи, когда я покупаю земли, что-то делаю, и дарю их государству со своими землями.



И сегодня, когда режут себе вены из-за этого парка, дескать, к себе домой, в свой собственный двор несет, и я, и мои соратники, участвующие в этом, я имею в виду представителей "Карту группы", сказали, что это будет общественный парк. Они знают, но разве кто-нибудь говорит об этом? Дескать, тащит к себе домой, и используют грубые слова. В Грузии строится очень интересный парк. У него единственный минус, этот парк, наверное, не стоил тех денег, но эти деньги остались в Грузии в виде техники, или прямо в виде налогов.



Я вложил более 5 миллионов в строительство дорог. Дорог, которые останутся, а не то, что на меня валили, якобы трачу государственный бюджет на свое личное, я этого не позволю себе, но у оппозиции нет ничего кроме лжи. Наоборот, был процесс, что дороги, сделанные на мои личные деньги, как минимум на 5 миллионов лари, останутся, и ими будет пользоваться население. Очень много таких случаев, сам процесс был интересный.



Самым большим плюсом этого процесса было то, что собственно процесс был интересный. Мы грезим о демократии, и хотим внести перелом в укрепление демократических институтов, и как на этом фоне, и на фоне предыдущей власти поступали со своим населением. Посмотрите, как шел процесс в течение двух лет. Как мои юристы вели торговлю с каждым, вы не увидите ни одного процесса, чтобы против желания кого–либо я использовал какой-нибудь другой рычаг, однако очень часто, вы уж простите, но такой вздор требовали, за то, что стоило 10 долларов, требовали 1000. Я платил, вдвое, втрое, десять раз больше, но там тормозил.



Главным в процессе было то, что человек, которому приписывают гораздо больше власти, чем есть у меня, нигде не позволял себе ущемить чье-либо право. Это стоит для меня очень дорого. Общество хорошо поняло, несмотря на то, что оппозиция кричит, дескать, этот человек может все, и совершит чудеса, нигде не нашла, что я хоть на йоту коснулся права собственности человека, или нарушил что-нибудь. Наоборот, постоянно были процессы, и насилие со стороны оппозиции, опять же они нарушали законы, закрывали проезд, где не должны были закрывать, ложились, где не должны были ложиться. Самое лучшее, что произошло за эти два года, человек с властью, а у меня на самом деле есть некоторая власть, но не такая, как рисует оппозиция, везде повиновался закону, и повиновался неуклонно. Я чрезвычайно уважал частную собственность, и права человека. Это хорошо. После этого, упаси Господь, чтобы что-то обернулось, у населения уже появилось ощущение, что это принадлежит ему, и ему решать, Иванишвили или Петриашвили, или еще кто-то ничего с ним не сделает, и никак не притеснит. Некоторые не захотели, абсолютно непонятно не захотели, на нет и суда нет. Мы извинились и ушли.



Был очень интересный процесс, как все должны подчиняться закону, деньги у тебя в избытке или должность, соблаговоли, и считайся со всеми. Этот процесс был самым лучшим для наглядности. Пусть назовут хотя бы один момент, что кто-то остался в обиде, потому что обделили, ни одного такого момента не найдут. Представьте себе, чтобы это делал Саакашвили. Он бы заставил всех зубами, на своем горбу принести эти деревья. Представили же, в чем здесь разница. В данном процессе это хорошо. Наверное, самой большой гордостью, и лучше всего в процессе перевозки этих деревьев является именно это"- заявил Бидзина Иванишвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

