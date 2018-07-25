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Иванишвили предлагает населению Грузии подождать еще 12 лет


25.07.2018   15:44
Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявляет, что сегодня доходы на душу населения в Грузии составляют около $4500, что характерно для бедной страны с малой экономикой, но обещает, что к 2030 году этот показатель увеличится как минимум в три раза и превысит $12 000.

Об этом Бидзина Иванишвили заявил в интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии 24 июля вечером.

По его словам, курс развития страны, выбранный нынешним правительством, правильный, и за 5−10 лет достичь расцвета экономики невозможно. Но если этот курс будет сохранен, то через 12 лет население увидит ощутимые результаты. И если его доходы не приравняются к нынешним доходам жителей развитых стран, которые достигают $40 000 и более, то хотя бы приблизятся к этому показателю.

Напомним, что в ранге премьер-министра правительства «Грузинской мечты», вскоре после победы на парламентских выборах 2012 года Бидзина Иванишвили говорил, что первый год правления его партии будет для населения Грузии очень тяжелым, чему причиной называл оставленное правительством Саакашвили тяжелое наследие и пустой бюджет.

Следующий год должен был стать немного лучше, третий год — ощутимее в смысле доходов, а четвертый был обещан как очень хороший. Но улучшения своего финансового и материального положения большая часть населения Грузии, если не считать трудоустроенных на высоких должностях чиновников государственных ведомств, так и не увидела.






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