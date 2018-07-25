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«Международная прозрачность-Грузия» вручила нескольким депутатам призы
25.07.2018 15:59
«Международная прозрачность-Грузия» передала нескольким депутатам призы.
По решению организации, приз за самого активного члена парламента и самого активного комитета получила Эка Беселия.
Приз автору самых частых вопросов среди депутатов и самого активного участника пленарных заседаний был передан депутату от меньшинства Серго Ратиани. Награда самому активному участнику из рядов большинства и меньшинства вне пленарных заседаний была присвоена Роману Гоциридзе.
За вклад в улучшение открытости и прозрачности парламента приз был вручен Ирине Пруидзе, а Тамар Чугошвили удостоена награды за вклад в улучшение гендерного равноправия.
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