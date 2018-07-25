«Международная прозрачность-Грузия» вручила нескольким депутатам призы

25.07.2018 15:59 «Международная прозрачность-Грузия» передала нескольким депутатам призы.



По решению организации, приз за самого активного члена парламента и самого активного комитета получила Эка Беселия.



Приз автору самых частых вопросов среди депутатов и самого активного участника пленарных заседаний был передан депутату от меньшинства Серго Ратиани. Награда самому активному участнику из рядов большинства и меньшинства вне пленарных заседаний была присвоена Роману Гоциридзе.



За вклад в улучшение открытости и прозрачности парламента приз был вручен Ирине Пруидзе, а Тамар Чугошвили удостоена награды за вклад в улучшение гендерного равноправия.















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