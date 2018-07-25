Контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» работает на пределе возможностей

25.07.2018 17:14 Контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе не справляется с ежегодно увеличивающимся транспортным потоком. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Северной Осетии, передает «Кавказ.Реалии»​.



Военно-Грузинская дорога - это связь России со странами Закавказья и ей нет полноценной альтернативы. Ее востребованность растет в геометрической прогрессии. Ежегодно среднесуточные показатели следующих через «Верхний Ларс» лиц увеличиваются на 1500-2000 человек.



Для сравнения, ежесуточно в летний период 2016 года границу через североосетинский участок пересекало около 10 тысяч человек, в 2017-м - около 12 тысяч, а в 2018 году - свыше 13 тысяч человек. И это при том, что проектная пропускная способность пункта пропуска составляет не более 4 тысяч человек и около 400 транспортных средств в сутки.



В связи со сложившейся ситуацией и нежеланием людей стоять в многочасовых пробках на пункте пропуска появилась коррупция: за взятку можно проехать без очереди. С ней пытаются бороться, но пока безуспешно.



«Право внеочередного пропуска через границу в соответствии с законодательством РФ, а также определение очередности прибытия транспортных средств в пункт пропуска категорически запрещается. Обо всех известных Вам фактах коррупции сотрудников пограничных органов пункта пропуска «Верхний Ларс», а также при возникновении и проблемных вопросов по порядку осуществления пограничного контроля, необходимо сообщать по телефону доверия», - заявили в пресс-службе управления.















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