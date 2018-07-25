Служба управления чрезвычайными ситуациями может вновь вернуться в состав МВД

25.07.2018 17:42 Служба управления чрезвычайными ситуациями, которая находится в прямом подчинении премьер-министра, может вновь вернуться в состав МВД.



Как стало известно агентву «IPN», правительство работает над вариантом возвращения службы в МВД, но окончательное решение пока не принято. Как сообщил агентству информированный источник, именно по этой причине премьер-министр не спешит назначать преемника Георгия Мгебришвили на посту руководителя Службы управления чрезвычайными ситуациями.



Напомним, что в конце 2017 года, в рамках структурных изменений в правительстве, был упразднен Совет по управлению кризисами и безопасности, Агентство управления чрезвычайными ситуациями было выведена из состава МВД и на основе двух структур была создана Служба управления чрезвычайными ситуациями, которое перешло в прямое подчинение премьер-министра. Служба Эти изменения осуществились, когда пост главы МВД занял Георгий Гахария, а Службу управления чрезвычайными ситуациями возглавил его предшественник Георгий Мгебришвили.



Примечательно и то, что приблизительно месяц назад парламент утвердил законодательный пакет, который предусматривает реформирование Службы управления чрезвычайными ситуациями и системные изменения в сфере управления чрезвычайными ситуациями.















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