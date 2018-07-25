«Европейская Грузия» призывает президента как можно быстрее назначить дату президентских выборов

25.07.2018 17:53 По обвинению в краже и попытке Кандидат в президенты от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе призывает президента Георгия Маргвелашвили как можно быстрее назначить дату президентских выборов.



Как заявил журналистам Бакрадзе, это позволит оппозиции вести предвыборную кампанию в равных условиях.



«Нашей задачей будет борьба в первом туре. Сторонникам оппозиции будет очень важно знать, что они должны придти на выборы в первом же туре и до самого конца бороться за поддержку оппозиции. С большой вероятностью, состоится второй тур и тут очень важным будет объединение оппозиции вокруг прошедшего во второй тур кандидата. С большой вероятностью, это создаст предусловие для победы оппозиции на выборах. Мы должны бороться как в первом, так и во втором туре. Что касается Георгия Маргвелашвили, ему решать, выставит ли он свою кандидатуру, но желательно узнать его решение как можно быстрее, потому что это повлияет на обстоятельства. Чем быстрее Маргвелашвили определится, тем лучше будет для оппозиции. Но кроме этого вопроса есть еще один вопрос, в котором мы ждем от него быстрого решения и это касается назначения даты выборов», - заявил Бакрадзе.



По словам лидера меньшинства, каждый день, пока оппозиция не знает дату выборов, является для нее потерянным, а для властей – приобретенным, потому что без даты выборов у оппозиции нет эфирного времени, права на рекламу и тех инструментов, которые оппозиция использует на выборах.



«Я призываю президента как можно быстрее назначить дату президентских выборов, чтобы оппозиция боролась с властями в равных условиях», - отметил Бакрадзе.















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