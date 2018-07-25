Саакашвили: Прибыль пошла в карман Иванишвили, почему на допросы водят Кумсишвили ?

25.07.2018 19:39 "Иванишвили сам признал, что во время его правления, в течение последних шести лет бедность в Грузии возросла, и экономика Грузии практически не растет"- заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.



На своей странице Facebook Саакашвили опубликовал видеообращение, где отозвался на интервью председателя партии "Грузинская мечта", Бидзины Иванишвили.



"Я заставил себя посмотреть интервью Бидзины Иванишвили, и вам советую посмотреть его. Он в жизни столько правды не говорил. В этом интервью Иванишвили лично признал, что во время его правления, за последние шесть лет бедность в Грузии увеличилась, экономика Грузии практически не растет. Он признал, что с точки зрения задолженности перед банками Грузия вышла на первое место в мире, и обогнала практически все страны. Треть бюджета доходов населения Грузии уходит на обслуживание банковских долгов. Там же он цинично обвинил два других банка, а также пешки правительства. Но давайте посмотрим сейчас цифры, да, действительно, "Банк Грузии" и "ТБС банк" являются крупными банками. Но именно Иванишвили передал "ТБС" инициированный мной проект Лазики в Анаклиа взамен на то, чтобы "ТБС" дорого купил убыточный банк, находящийся во владении Иванишвили и Каладзе. Т.е. Иванишвили сделал деньги, зато "ТБС" получил огромное имущество. Но Иванишвили забыл сказать, что активы его банка "Карту" в последние годы увеличились ровно четыре раз за счет государственных программ. "Карту" является наиболее быстро растущим "ростовщическим" институтом в Грузии"- заявил Михеил Саакашвили.



Он также отметил, что первейшей целью грузинского народа должно быть поражение правления Иванишвили.



"Иванишвили говорил о Кумсишвили и Квирикашвили, и забыл сказать, что Квирикашвили был директором банка "Карту", а Кумсишвили там же заместителем директора. Сейчас, когда обвиняют Кумсишвили, что он брал деньги в кредит, а потом его выплачивало государство, это был кредит банка "Карту", и этот кредит погасили за счет государственного бюджета, банку выплатили кредит, а прибыль пошла в карман Иванишвили. Почему на допросы вызывают Кумсишвили, там ведь Иванишвили главный получатель этого блага, и этой прибыли. Иванишвили говорит о чьих-то проступках и чьих-то нарушениях?!



В то же время увеличился долг народа перед банками. Когда он упоминает обо мне вот на фоне всего этого, этот человек должен набрать воды в рот. В бытность моего президентом, экономика Грузии возросла почти вчетверо. Так что любой другой правитель на месте Иванишвили ушел бы домой, но этот бесстыдно заявляет, что собирается управлять до 2030 года. Уже ведь 6 лет, и еще дважды 6 лет. Не знаю, готовы ли вы, но Грузия действительно не выдержит, и очень скоро исчезнет с карты. Друзья, сейчас как никогда время действовать. Осенью мы должны покончить с этим недоразумением, и мы должны создать новую эпоху для успеха Грузии. Все это как кошмарный сон, должно остаться позади. Я надеюсь на вас, у нас все получится. Сейчас наша сила в единстве"- отметил экс-президент Саакашвили в видеообращении.



















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