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Хухашвили: Иванишвили видит опасность концентрации власти в одних руках
25.07.2018 19:42
«Сдержанный разговор Бидзины Иванишвили в ходе оценки Георгия Квирикашвили был правильный. Я ожидал, что он не сделает резких акцентов, но скажет о проступках Квирикашвили» – заявил эксперт Гия Хухашвили "Интерпрессньюс", комментируя интервью грузинского миллиардера и лидера правящей партии Бидзины Иванишвили "Первому каналу".
По словам Гии Хухашвили, Квирикашвили, фактически, сформировался лоббистом банковской системы, что было чрезвычайно опасно для развития экономики, поскольку ставило остальную экономику в абсолютно неконкурентную ситуацию.
"Структура грузинской экономики приняла вид монстра, и он говорил об этом. Однако в данном случае он говорит о проступке, а не о преступлении, принимая во внимание его характер, разумеется, следует приветствовать, что он был максимально корректным и сдержанным, но достаточно критичным"- заявил Хухашвили.
Касательно того, что Бидзина Иванишвили не говорил о ряде актуальных тем, по мнению Хухашвили, тем самым экс-премьер постарался, чтобы расставленные им акценты не были перекрыты.
"Не следует забывать, что мы говорим о "I канале", и понятно, что фактически ставили вопросы, заранее согласованные с ним. Бидзина Иванишвили обошел острые темы, поскольку в ходе этого интервью он хотел быть максимально конструктивным. Это не означает, что завтра-послезавтра он не коснется этих вопросов, но он обошел их, поскольку в случае разговора на другие вопросы эта острота могла перекрыть то, что он хотел сказать обществу, и на это могли не обратить внимание. Он вообще обошел системную оценку системы правосудия, но все же немного затронул прокуратуру"- отметил Хухашвили.
А также, по словам эксперта, он разделяет мнения Бидзины Иванишвили в связи с экономическими вопросами.
"В целом мне понравилось интервью, в отличие от других случаев это интервью меньше было направлено на критику оппозиции, общества, и медиа. Больше был разговор о проблемах внутри "Грузинской мечты".
А также стоит внимания, что в отличие от молодой элиты "Грузинской мечты" он превосходно понимает, и из его посылов подтвердилось, что узурпация власти опасна для самой власти, и он старается создать новый политический баланс в связи с институтом президента. То есть он понимает, что необходим политический баланс, и перераспределение власти между политическими игроками. Другой вопрос, в какой форме, и как все это произойдет, будет это псевдо, или реальное перераспределение.
В общем итоге это интервью породило у меня основание осторожного оптимизма, поскольку он реально видит, какую проблему может содержать концентрация власти в одних руках, и насколько необходимо соблюдать баланс в государственной ткани" -отметил Гия Хухашвили.
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