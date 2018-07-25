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Было бы любопытно, если бы Иванишвили выставил свою кандидатуру - Вашадзе


25.07.2018   20:19
"Есть один вариант - поиграет в демократию, особенно в глазах Запада и общества, и поддержит будто бы независимую кандидатуру, разумеется, они и этот сценарий рассматривают"- заявил Георгий Вашадзе, председатель "Новой Грузии", руководитель избирательного штаба Григола Вашадзе.

Георгий Вашадзе говорит о предстоящих президентских выборах, и заявляет, что Бидзина Иванишвили рассматривает несколько варианта кандидатов в президенты.

По его же мнению, было бы интересно, если бы он выставил свою кандидатуру.

"Для нас, как для объединенной оппозиции, действительно нет никакой разницы между этими кандидатами, и вдобавок к ним Саломэ Зурабишвили. Единственное, что действительно было бы любопытно, и показало бы обществу реальную картину, что происходит в стране, если бы он выставил свою кандидатуру"- заявил Вашадзе.

Сегодня Бидзина Иванишвили назвал возможных кандидатов в президенты, в том числе не исключил и самого себя.

В перечень попали советник премьера по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, бывший министр по делам беженцев Созар Субари, действующий министр здравоохранения Давид Сергеенко, министр юстиции Тея Цулукиани, и сам Бидзина Иванишвили.

В правящей команде не делают конкретного заявления в связи с кандидатом в президенты, и говорят, что в команде идут консультации.

Член парламентской фракции "Грузинская мечта" Анри Оханашвили воздержался прокомментировать вопрос в связи с кандидатом в президенты.







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