Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Кого решит Иванишвили, того и назовут кандидатом в президенты» - Отар Кахидзе


25.07.2018   20:45
Кого решит Бидзина Иванишвили, того и назовут кандидатом в президенты - заявил председатель парламентской фракции "Европейская Грузия" Отар Кахидзе в связи с президентскими выборами.

По его словам, кандидатуру в президентских выборах решает Бидзина Иванишвили, а не политсовет правящей команды.

"Больше всех шанс быть названным из этих кандидатов, будет у Бидзины Иванишвили, и вообще, кого решит Бидзина Иванишвили, того и назовут кандидатом, это решает не политический совет "Грузинской мечты", или какие-то другие коллегиальные органы. Касательно того, кто станет президентом, президентом станет избранник грузинского народа, главное, чтобы оппозиционный электорат не поленился прийти на выборы"- заявил Отар Кахидзе.

Сегодня Бидзина Иванишвили назвал возможных кандидатов в президенты, в том числе не исключил и самого себя.

В перечень попали советник премьера по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, бывший министр по делам беженцев Созар Субари, действующий министр здравоохранения Давид Сергеенко, министр юстиции Тея Цулукиани, и сам Бидзина Иванишвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс в действии
НБГ уменьшил ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов до 7,0 %
20% населения Грузии не может позволить себе летний отдых
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Азербайджане при задержании убит подозреваемый в покушении на мэра Гянджи
Сопредседатели предлагают провести еще одну встречу Мнацаканян-Мамедъяров
Премьер-министр Армении призвал девушек получать высшее военное образование
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна