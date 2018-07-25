«Кого решит Иванишвили, того и назовут кандидатом в президенты» - Отар Кахидзе

25.07.2018 20:45 Кого решит Бидзина Иванишвили, того и назовут кандидатом в президенты - заявил председатель парламентской фракции "Европейская Грузия" Отар Кахидзе в связи с президентскими выборами.



По его словам, кандидатуру в президентских выборах решает Бидзина Иванишвили, а не политсовет правящей команды.



"Больше всех шанс быть названным из этих кандидатов, будет у Бидзины Иванишвили, и вообще, кого решит Бидзина Иванишвили, того и назовут кандидатом, это решает не политический совет "Грузинской мечты", или какие-то другие коллегиальные органы. Касательно того, кто станет президентом, президентом станет избранник грузинского народа, главное, чтобы оппозиционный электорат не поленился прийти на выборы"- заявил Отар Кахидзе.



Сегодня Бидзина Иванишвили назвал возможных кандидатов в президенты, в том числе не исключил и самого себя.



В перечень попали советник премьера по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, бывший министр по делам беженцев Созар Субари, действующий министр здравоохранения Давид Сергеенко, министр юстиции Тея Цулукиани, и сам Бидзина Иванишвили.

















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