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Экс-премьера Квирикашвили может опросить прокуратура
25.07.2018 21:44
Будут опрошены все лица, опрос которых будет необходим, — заявил первый заместитель Главного прокурора Мамука Васадзе.
На вопрос, планируется ли вызвать в следственное ведомство бывшего премьер-министра Георгия Квирикашвили, Васадзе ответил, что не исключает этого.
Кроме того, по его словам, в случае необходимости будут повторно опрошены бывшие министры — Дмитрий Кумсишвили и Зураб Алавидзе.
Согласно информации Главной прокуратуры Грузии, следственный отдел Главной прокуратуры проводит расследование по фактам злоупотребления служебным положением и противоправного присвоения-растраты бюджетных средств в крупном размере отдельными сотрудниками министерства экономики и устойчивого развития и министерства регионального развития и инфраструктуры.
В рамках расследования данного уголовного дела в Главной прокуратуре опросили бывшего министра экономики и устойчивого развития Дмитрия Кумсишвили и бывшего министра регионального развития и инфраструктуры Зураба Алавидзе.
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