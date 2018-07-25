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Госдеп объявил о провале попытки договориться с Путиным по Украине
25.07.2018 23:36
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите в Хельскинке не смогли прийти к компромиссу по ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью ABC, текст которого распространил в среду Госдепартамент.
"Они говорили об Украине. И между ними оказалось не так много вещей, по которым они сошлись во мнении", - заявил Помпео.
По его словам, Трамп "ясно дал понять" Путину, что "весь мир считает правильным выходом" из ситуации исполнение Минских договоренностей, которые требуют от России передать Киеву контроль за российско-украинской границей в районе Донбасса и тем самым вернуть самопровозглашенные республики под контроль правительства.
"Была масса тем, по которым США и Россия противостоят друг другу", - рассказал Помпео, добавив, что "было очень важно, что лидеры их обсудили".
Но начатый во время саммита диалог не поможет России уйти от ответственности "за свое поведение в прошлом", подчеркнул глава Госдепа.
Путин предлагал Трампу провести референдум в Донбассе, в ходе которого население само решило бы вопрос о будущем статусе региона, рассказали Bloomberg источники, присутствовавшие на встрече президента России с дипломатами на прошлой неделе.
По идее Путина, такой референдум мог бы пройти под эгидой международных наблюдателей.
"Организация так называемого референдума в части Украины, которая не находится под контролем правительства, не была бы легитимной", - сообщил 22 июля представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис.
Он добавил, что администрация "не рассматривает вопрос поддержки референдума".
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