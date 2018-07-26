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«Бидзина Иванишвили боится свободных людей» - Георгий Вашадзе
26.07.2018 11:06
ёПредседатель политической платформы "Новая Грузия" Георгий Вашадзе отзывается на интервью Бидзины Иванишвили после возвращения в политику, и заявляет, что бывший премьер использует правоохранительные ведомства.
"Бидзина Иванишвили боится свободных людей. Кто свободен, кто немного больше склонен к свободе, тот автоматически должен быть под страхом разными механизмами - следствие, прокуратура, правоохранительные органы"- заявил Георгий Вашадзе.
Напомним, что после возвращения в политику Бидзина Иванишвили дал первое интервью "Общественному вещателю". Он жестко раскритиковал Квирикашвили и заявил, что бывший премьер должен был уйти с поста.
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