Созар Субари будет руководить региональной службой при администрации правительства

26.07.2018 11:47 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе представил Созара Субари руководителем направления регионального управления в администрации правительства.



«Созар Субари, который действительно не нуждается в представлении, будет руководить направлением регионального управления. От министерства инфраструктуры отделяется компонент региональной политики, и он переместится в администрацию правительства Грузии. Необходимость этого изменения показал нам опыт», — заявил Мамука Бахтадзе на брифинге в администрации правительства.



После структурных изменений в правительстве Грузии, Созар Субари работал советником премьер-министра по вопросам регионального развития, а до этого – министром по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

