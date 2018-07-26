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Созар Субари будет руководить региональной службой при администрации правительства
26.07.2018 11:47
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе представил Созара Субари руководителем направления регионального управления в администрации правительства.
«Созар Субари, который действительно не нуждается в представлении, будет руководить направлением регионального управления. От министерства инфраструктуры отделяется компонент региональной политики, и он переместится в администрацию правительства Грузии. Необходимость этого изменения показал нам опыт», — заявил Мамука Бахтадзе на брифинге в администрации правительства.
После структурных изменений в правительстве Грузии, Созар Субари работал советником премьер-министра по вопросам регионального развития, а до этого – министром по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии.
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