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Глава МВД Грузии находится с официальным визитом в США
26.07.2018 12:53
Вице-премьер и министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария вместе с делегацией находится с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки. Об этом сегодня сообщает МВД Грузии.
В первый день визита Георгий Гахария провел встречу с руководителем Бюро по международным вопросам, связанным с наркотиками и правоохранительной деятельностью (INL) Кирстен Медисон.
На встрече с американским партнером были рассмотрены текущие и запланированные проекты в министерстве, в частности, масштабная реформа в криминальной полиции, важность внедрения института офицера правопорядка, реформу в Академии МВД и возможность поддержки дорожной безопасности.
На встрече еще раз было подчеркнуто тесное сотрудничество между INL и МВД Грузии.
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