НПО подсчитала количество депутатских «прогулов» в парламенте Грузии

26.07.2018 12:56 Анализ деятельности отдельных депутатов парламента девятого созыва представила неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия».



Исследование провели в период с 18 января 2016 года по 31 декабря 2017 года. Результаты были опубликованы накануне на сайте организации.



В докладе отмечается, что в первый же год работы парламента зафиксировано 2 тысячи 119 случаев пропуска пленарных заседаний по уважительным причинам. Из них 68% случаев — то есть 1 430 пропусков, объяснялись семейными обстоятельствами.



Больше всего «прогулов» комитетских и пленарных заседаний по уважительным причинам на счету депутата от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Кобы Накопия.



По неуважительной причине больше всех пленарные заседания пропускал депутат от большинства Шота Шалелашвили, а комитетские – депутат от оппозиции Георгий Тугуши.





«Международная прозрачность — Грузия» решила учредить призы для нескольких отличившихся депутатов.



Так, самым активным членом парламента назвали Эку Беселия. Она также является главой самого активного парламентского комитета – по юридическим вопросам.



Не остались в стороне и депутаты от оппозиции. Представитель парламентского меньшинства Серго Ратиани отмечен как задавший больше всего вопросов на пленарных заседаниях. А приз за активность на пленарных заседаниях вручили руководителю фракции «Единое национальное движение» Роману Гоциридзе.



Как выясняется, приз за вклад в повышение открытости и прозрачности парламента достался депутату от большинства Ирине Пруидзе. Вместе с тем вице-спикера парламента Тамар Чугошвили наградили за вклад в улучшение гендерного равенства.



«Международная прозрачность — Грузия» выявила в работе парламента девятого созыва ряд позитивных тенденций. Так, ни одно пленарное заседание не сорвалось из-за отсутствия кворума, правительство дважды представило план законотворческой деятельности, и по сравнению с парламентами предыдущего созыва более активным стал Совет гендерного равноправия.



Вместе с тем, по мнению авторов исследования, ухудшилось положение в направлении рассмотрения законопроектов в ускоренном порядке. Например, за отчетный период парламент рассмотрел 213 проекта, из них 111 законопроекта касались структурных изменений правительства.



Проблемой также является отсрочка задействования закона, в частности, парламент в упрощенном порядке рассмотрел и принял 77 законов. По мнению НПО, деятельность рабочих групп парламента в некоторых случаях носила формальный характер.















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