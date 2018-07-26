Бахтадзе: Система регионального управления больше не отвечала существующим вызовам

26.07.2018 13:01 Перенос компонента региональной политики из министерства инфраструктуры в администрацию правительства обеспечит максимальное участие правительства и координацию в направлении ведения региональной политики, — об этом на сегодняшнем брифинге заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который представил Созара Субари руководителем направления регионального управления в администрации правительства.



По его словам, необходимость данных изменений показал опыт.



По оценке премьер-министра, существующая по сей день система регионального управления не отвечает на вызовы в регионах и региональном правлении.



«Созар Субари, который действительно не нуждается в представлении, будет руководить направлением регионального правления. От министерства инфраструктуры отделяется компонент региональной политики, и он переместится в администрацию правительства Грузии. Необходимость этого изменения показал нам опыт. Перенос компонента региональной политики из министерства инфраструктуры в администрацию правительства обеспечит максимальное участие правительства и координацию в направлении ведения региональной политики. Я не раз заявлял, что к сожалению, существующая по сей день система регионального управления не отвечает на вызовы в регионах и региональном правлении в целом», — заявил премьер-министр.



Сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе представил Созара Субари руководителем направления регионального управления в администрации правительства.















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