Районным бригадам скорой медицинской помощи увеличат зарплату

26.07.2018 13:26 Районным бригадам скорой медицинской помощи увеличат зарплату на 20-30%. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



«Сегодня в правительство вносится важная инициатива, согласно которой мы увеличим зарплаты районным бригадам скорой медицинской помощи на 20-30%.



У этих граждан есть огромная ответственность. Они действительно работают в 24-часовом режиме и думаю, этот шаг очень важен для того, чтобы мы предоставляли населению сервис с целом и сервис здравоохранения в наших районах с более высоким качеством и оперативно», — заявил премьер-министр.















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