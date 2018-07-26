|
|
Районным бригадам скорой медицинской помощи увеличат зарплату
26.07.2018 13:26
Районным бригадам скорой медицинской помощи увеличат зарплату на 20-30%. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
«Сегодня в правительство вносится важная инициатива, согласно которой мы увеличим зарплаты районным бригадам скорой медицинской помощи на 20-30%.
У этих граждан есть огромная ответственность. Они действительно работают в 24-часовом режиме и думаю, этот шаг очень важен для того, чтобы мы предоставляли населению сервис с целом и сервис здравоохранения в наших районах с более высоким качеством и оперативно», — заявил премьер-министр.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна