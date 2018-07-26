Бахтадзе: Будет лучше, если у «Грузинской мечты» не будет своего кандидата на выборах

26.07.2018 13:35 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает, что будет лучше, если у «Грузинской мечты» не будет своего кандидата на выборах.



«Философией «Грузинской мечты» является то, чтобы в Грузии была сформирована настоящая европейская парламентская демократия и парламентская республика. «Грузинская мечта» обладает конституционным большинством в парламенте Грузии, вместе с тем, после местных выборов, фактически во всех местных самоуправлениях у «Грузинской мечты» есть значительное преимущество. Задача любой политической силы заключается в том, чтобы принимать участие в любых выборах и осуществить инвестицию максимальных ресурсов, чтобы получить хороший результат. Уверяю вас, у нас много кандидатов, которые без проблем, безо всяких значительных вызовов могут получить очень достойный результат на президентских выборах. Об этом говорил и Бидзина Иванишвили. С другой стороны, философией «Грузинской мечты» является то, чтобы мы в Грузии сформировали настоящая европейская парламентская демократия и парламентская республика, где мы обладаем конституционным большинством. Исходя из этого, существует второй очень важный аргумент, кроме чисто партийного интереса, что когда у нас есть конституционное большинство в парламенте, для нашей демократии будет лучше, если у «Грузинской мечты» не будет своего кандидата на президентских выборах», — заявил Мамука Бахтадзе.



Пр словам премьер-министра, окончательную позицию общественность узнает в ближайшие дни.















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