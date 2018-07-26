Конституционный суд признал неконституционным полное раздевание заключенных

26.07.2018 18:23 На основании иска Ассоциации молодых юристов Грузии конституционный суд счел неконституционным полную наготу заключенных. Об этом сказано в заявлении АМЮГ.



"Конституционный суд объявил решение по делу Наны Парчукашвили. Интересы истицы защищала АМЮГ. Конституционный суд признал неконституционным норму приказа министра исполнения наказания, пробации и юридической помощи за №200 от 1 августа 2013 года, предусматривающую полное раздевание заключенной для обнаружения незаконного предмета.



В деле АМЮГ утверждала, что обнаружить незаконный предмет (нож, наркотическое вещество и т.д.), спрятанный в теле заключенной, можно и не раздевая, посредством сканера. Обжалованный приказ не учитывал возможность применения сканера. Конституционный суд счел, что раздевать заключенную в условиях, когда незаконный предмет можно обнаружить с помощью сканера, является бесчеловечным и унижающим отношением, запрещенным по подпункту 2 статьи 17 конституции Грузии.



Здесь же следует отметить то обстоятельство, что министр исполнения наказания и пробации признал обжалованные нормы потерявшими силу еще до принятия решения конституционным судом, в частности, по приказу министра от 30 апреля 2017 года, вступившим в силу 1 сентября 2017 года. Следует отметить то обстоятельство, что АМЮГ обратился к конституционному суду 25 августа 2015 года, когда нормы, признанные неконституционными, все еще были в силе"- сказано в заявлении АМЮГ.

















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