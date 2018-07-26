Глава МИД Грузии встретился с заместителем госсекретаря США

26.07.2018 20:31 Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в рамках своего визита в Вашингтон, где он участвует Международной конференции по вопросам свободы религии 24-26 июля, сегодня встретился с заместителем государственного секретаря США Джоном Салливаном.



Стороны обсудили ряд двусторонних и многосторонних вопросов, в ходе чего грузинская сторона затронула возможности подписания Соглашения о свободной торговле между двумя странами. «Было отмечено, что наше экономическое сотрудничество должно соответствовать тем политическим отношениям, которые у нас сложились с США, а также отношениям в сферах обороны и безопасности», — заявил Залкалиани.



После встречи пресс-спикер Госдепартамента США Хезэр Науэрт заявила, что Джон Салливан поблагодарил Грузию за ее вклад в Миссию твердой поддержки в Афганистане под эгидой НАТО и в очередной раз выразила поддержку со стороны США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии.



Она также отметила, что стороны акцентировали внимание на Брюссельском саммите НАТО, который прошел 12 июля, и проводящихся в Грузии судебных и экономических реформах в Грузии.



Сегодня же Давид Залкалиани примет участие в запланированном пленарном заседании Конгресса США по вопросу о роли правительства. В рамках визита в Вашингтон Залкалиани также встретился с представителями экспертных кругов.



Грузия в повестке дня США и России



В рамках визита в Вашингтон глава МИД Грузии также встретился с председателем Комитета по международным отношениям Сената США Бобом Коркером, с которым обсудил вопросы стратегического сотрудничества между США и Грузией.



На прошедшем 25 июля слушании, на котором госсекретарь США Майк Помпео представил Стратегию национальной безопасности США, сенатор Коркер в своем вступительном слове говорил о Грузии и отметил, что президент России Владимир Путин, наряду с нарушением фундаментальных международных норм, «произвел оккупацию территорий Грузии».



За девять дней до слушаний президент США Дональд Трамп 16 июля встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки. Помпео отметил, что президент Трамп «хорошо информирован о тех вызовах, которые Россия создает» США, их партнерам и союзникам, и подчеркнул, что «мы сделали наше оборонное вооружение доступным для Украины и Грузии».



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