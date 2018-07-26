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Молдова ведет переговоры о переносе посольства в Иерусалим


26.07.2018   20:36
Власть Молдовы проводит переговоры с Израилем, касающиеся переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

По информации издания Balkan Insight, в правительстве Молдовы заявляют, что решение такого значения пока находится в стадии анализа.

"Сторона Молдовы предусматривает позицию израильских дипломатов, которые на разных уровнях стараются перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Однако Государство Молдова пока не приняло никакое решение"- заявили в Министерстве иностранных дел Молдовы.

Balkan Insight отметил, что план переноса посольства связан с желанием, чтобы Израиль открыл посольство в Кишиневе.

14 мая президент Америки Дональд Трамп перенес посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

В день открытия посольства США на границе Израиля и сектора Газа погибли 58 и пострадали 2 700 палестинца.







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