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Мачавариани: Лесу нужна защита и сегодняшний день - тому подтверждение


26.07.2018   22:47
«Обсуждений по конкретной инициативе о добыче древесины не было, но мы планируем ввести налоговые льготы по этому вопросу», — заявил министр финансов Иванэ Мачавариани.

По его словам, возможно, с одной стороны, может быть удививительно способствование импорту, однако в этом случае, экологические проблемы Грузии гораздо важнее, чем экономические.

«Это первичный продукт переработки — бревна и доски, вы можете быть удивлены способствованием импорту, но это тот случай, когда наши экологические проблемы гораздо важнее, чем экономические», — отметил министр финансов.

По его словам, лес нуждается в защите и сегодняшний день является подтверждением этому, и мероприятие в Сванети осуществляется в рамках именно этой стратегии.

Вместе с тем, по информации министра, существуют факты реализации лесных материалов по поддельным документам.

На вопрос, связаны ли с данным процессом должностные лица и планируется ли задержания, то по словам Мачавариани, заявление сделает Следственная служба министерства финансов.






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