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Изория: Если у "Грузинской мечты" не будет кандидата в президенты, это нужно принять как знак силы


26.07.2018   22:54
По заявлению министра обороны Левана Изория, позиция, что у «Грузинской мечты» не будет кандидата в президенты, была высказана только исходя из усиления институтов, а не потому, что у правящей команды нет кандидата в президенты.

Как заявил Изория, в интересах команды состоит усиление демократии и институтов.

«Из-за нужды было сказано, что возможно, вне команды существует человек, который в соответствии с беспристрастностью этого института, обеспечил бы эти принципы. Поэтому мы должны также рассматривать это как знак силы, а не признак слабости.

Сила, которая исходит из государственных интересов. В частности, из одного из самых важных институтов, таких как институт президента, где исходя из его аполитичности, возможно, будет присвоено преимущество, в том числе такому кандидату, который не является членом команды. В интересах команды — усиление демократии и институтов», — заявил Леван Изория.









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