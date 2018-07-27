Бывшему президенту Армении предъявили обвинение

27.07.2018 11:08 Специальная следственная служба Армении выдвинула в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.



Специальная следственная служба уже обратилась к суду с ходатайством об аресте Кочаряна.



«Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в том, что он по предварительному согласию с другими лицами, после президентских выборов в 2008 году свергнул конституционный строй. Специальная следственная служба обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения в отношении Кочаряна», - сказано в сообщении ведомства.



Примечательно, что вчера в следственной службе бывшего президента допрашивали в течение нескольких часов.



После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошли акции протестов, участники которых выражали несогласие с победой Сержа Саргсяна.



Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова был кандидатом в президенты.



В ходе столкновений с правоохранителями тогда погибли восемь демонстрантов и двое полицейских.















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