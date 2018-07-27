Усупашвили объявит о кандидатуре своей партии 1 августа

27.07.2018 11:10 Мое решение в связи с баллотированием на пост президента не будет зависеть от кандидата правящей команды – мое решение, которое будет объявлено 1 августа, будет зависеть от того процесса, о котором две недели я говорю с Георгием Маргвелашвили, - об этом лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили сообщил в эфире программы «360 градусов» на «Палитраньюс».



Как отметил Усупашвили, им объявлено об участии в избирательном процессе, однако он может и отойти в сторону.



«Я буду очень рад, если в избирательном марафоне мне придется конкурировать с действительно независимым кандидатом. Я включен в избирательный процесс, но могу и отойти в сторону. Маргвелашвили или Усупашвили – окончательный ответ на это будет 1 августа. В этом процессе важно, чтобы власти приняли меры для проведения справедливых выборов. Пусть поддержат того кандидата, которого хотят, чем более высокого качества будут кандидаты, тем лучше будет для страны», - заявил Усупашвили.



По словам лидера «Движения строительства», его решение не будет зависеть от кандидата правящей команды. «Мое решение, которое будет объявлено 1 августа, будет зависеть от того процесса, о котором две недели я говорю с Маргвелашвили. Суперумные мысли о том, что Иванишвили хотел поддержать Усупашвили, а я, обратившись к Маргвелашвили, поспешил и потерял шанс, это абсолютно безосновательные заявления. Если Иванишвили передумал меня поддерживать из-за моего обращения к Маргвелашвили, значит, я сделал самый правильный политический шаг», - заявил Усупашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

