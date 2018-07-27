Дональд Трамп считает, что среди лидеров стран-членов НАТО есть один или два диктатора

27.07.2018 13:10 Президент США Дональд Трамп считает, что среди лидеров стран НАТО «есть один или два диктатора». Об этом он заявил, выступая в штате Иллинойс.



Трамп коснулся саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе 11-12 июля.



«СМИ пишут, что я плохо относился к лидерам стран НАТО, с неуважением - к этим королям, королевам, президентам, премьер-министрам, диктатору или даже двум», - заявил президент США.



Трамп не пояснил, кого он имеет в виду. По его словам, на саммите НАТО он провел хорошую работу, но «СМИ об этом не говорят».



«Страны – участницы НАТО согласились повысить свои оборонные расходы на сотни миллиардов долларов. Генсек организации отметил, что без президента Трампа эти люди не платили бы по счетам, а теперь они платят », - заявил он.















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