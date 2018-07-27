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История толерантности Грузии богата и примечательна - Залкалиани
27.07.2018 13:33
«История толерантности Грузии богата и примечательна. Гармоничное сосуществование различных религиозных конфессий и этнических меньшинств насчитывает столетия, — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани во время выступления с речью в Государственном департаменте США на минестериале религиозной свободы.
Давид Залкалиани отметил, что Грузия благодаря своей истории, укоренила имя одного из самых толерантных обществ в мире.
Первый дипломат подчеркнул гармоничное сосуществование различных религиозных конфессий в Грузии и уникальный пример этому феномен — грузинские шииты и сунниты, которые молятся в одной мечети.
Давид Залкалиани говорил о евроатлантической интеграции. По словам министра, достич этого прогресса было бы намного сложнее без активного участия религиозных представителей.
В своем выступлении в Государственном департаменте США министр иностранных дел Грузии заявил, что Грузия сделала конкретные шаги в направлении улучшения толерантности и диалога.
«После 2014 года 202 мечетей было возвращено мусульманам, 20 синагог иудаистам и два храма евангелическо-протестантской общине», — заявил Давид Залканиани.
Первый дипломат Грузии обратил особое внимание на оккупированные территории Грузии. Во время выступления в Госдепартаменте, Давид Залкалиани говорил о сложном положении в связи со свободой религии в Абхазии и Цхинвальском регионе.
По его словам, ситуация с этой стороны обострилась в последнее десятилетие, так как с 2008 года православным духовным лицам и их прихожанам не дают возможности въезжать на оккупированные территории Грузии — Абхазию и Цхинвали . Им не дают права совершать религиозные ритуалы во время православных праздников в церквях находящихся возле оккупационной линии.
В своем выступлении Залкалиани отметил, что большое количество грузинских православных церквей и монастырей находящихся на оккупированных территориях были намеренно повреждены российским оккупационным режимом . Это со стороны России — попытка стереть грузинский след на оккупированных территориях.
Минестериал религиозной свободы открыли вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс и государственный секретарь Майк Помпео, после чего пленарное заседание продолжилось выступлением министров иностранных дел.
Минестериал посещают делегации из 80-ти стран и министры из десятков стран.
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