История толерантности Грузии богата и примечательна - Залкалиани

27.07.2018 13:33 «История толерантности Грузии богата и примечательна. Гармоничное сосуществование различных религиозных конфессий и этнических меньшинств насчитывает столетия, — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани во время выступления с речью в Государственном департаменте США на минестериале религиозной свободы.



Давид Залкалиани отметил, что Грузия благодаря своей истории, укоренила имя одного из самых толерантных обществ в мире.



Первый дипломат подчеркнул гармоничное сосуществование различных религиозных конфессий в Грузии и уникальный пример этому феномен — грузинские шииты и сунниты, которые молятся в одной мечети.



Давид Залкалиани говорил о евроатлантической интеграции. По словам министра, достич этого прогресса было бы намного сложнее без активного участия религиозных представителей.



В своем выступлении в Государственном департаменте США министр иностранных дел Грузии заявил, что Грузия сделала конкретные шаги в направлении улучшения толерантности и диалога.



«После 2014 года 202 мечетей было возвращено мусульманам, 20 синагог иудаистам и два храма евангелическо-протестантской общине», — заявил Давид Залканиани.



Первый дипломат Грузии обратил особое внимание на оккупированные территории Грузии. Во время выступления в Госдепартаменте, Давид Залкалиани говорил о сложном положении в связи со свободой религии в Абхазии и Цхинвальском регионе.



По его словам, ситуация с этой стороны обострилась в последнее десятилетие, так как с 2008 года православным духовным лицам и их прихожанам не дают возможности въезжать на оккупированные территории Грузии — Абхазию и Цхинвали . Им не дают права совершать религиозные ритуалы во время православных праздников в церквях находящихся возле оккупационной линии.



В своем выступлении Залкалиани отметил, что большое количество грузинских православных церквей и монастырей находящихся на оккупированных территориях были намеренно повреждены российским оккупационным режимом . Это со стороны России — попытка стереть грузинский след на оккупированных территориях.



Минестериал религиозной свободы открыли вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс и государственный секретарь Майк Помпео, после чего пленарное заседание продолжилось выступлением министров иностранных дел.



Минестериал посещают делегации из 80-ти стран и министры из десятков стран.















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