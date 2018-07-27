Следственная служба Минфина проверит все деревообрабатывающие компании

27.07.2018 13:38 Следственная служба Министерства финансов Грузии в рамках проводимого расследования проверит все зарегистрированные лесопилки и деревообрабатывающие цеха, независимо от их владельца.



Как заявляют в следственной службе, на этом этапе назначена проверка в двух иностранных компаниях (китайской и иранской), занятых в сфере переработки и реализации древесины.



По информации ведомства, на сегодня следственные мероприятия проводятся в масштабе всей страны. Инспекция проходит на 52 лесозаготовительных предприятиях. На этом этапе выявлено 23 лесопилки, работающие без регистрации, изъяты десятки кубометров древесины.



Для изучения законности реализации древесными материалами в Тбилиси, Кутаиси и Батуми проводится инвентаризация более чем на 150 объектах, осуществляющих торговлю древесными материалами.



Расследование проводится в соответствии со статьями 210,192, 287 прима и 303 УК Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

