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Следственная служба Минфина проверит все деревообрабатывающие компании
27.07.2018 13:38
Следственная служба Министерства финансов Грузии в рамках проводимого расследования проверит все зарегистрированные лесопилки и деревообрабатывающие цеха, независимо от их владельца.
Как заявляют в следственной службе, на этом этапе назначена проверка в двух иностранных компаниях (китайской и иранской), занятых в сфере переработки и реализации древесины.
По информации ведомства, на сегодня следственные мероприятия проводятся в масштабе всей страны. Инспекция проходит на 52 лесозаготовительных предприятиях. На этом этапе выявлено 23 лесопилки, работающие без регистрации, изъяты десятки кубометров древесины.
Для изучения законности реализации древесными материалами в Тбилиси, Кутаиси и Батуми проводится инвентаризация более чем на 150 объектах, осуществляющих торговлю древесными материалами.
Расследование проводится в соответствии со статьями 210,192, 287 прима и 303 УК Грузии.
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