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Посольство Грузии не подтверждает информацию о гибели двух граждан Грузии в Греции
27.07.2018 13:47
Распространенная информация о гибели двух граждан Грузии в результате стихии в Греции не подтверждается.
Как заявили Первому каналу в официальных ведомствах Греции, среди погибших числятся два этнических грека родом из Грузии, что же касается гибели граждан Грузии или этнических грузин — то таких сведений на данный момент не имеется.
В посольстве Грузии в Греции пояснили, что греческая сторона предоставляет информацию только в том случае, если она касается лиц с грузинским паспортом.
Посол Грузии Иосеб Нанобашвили сказал, что согласно информации, полученной по горячей линии и из других источников, в ходе стихии незначительно пострадали шесть граждан Грузии, их жизнь не в опасности, и все они продолжают лечение на дому.
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