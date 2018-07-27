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Зурабишвили провела переговоры с Иванишвили по поводу поддержки ее кандидатуры на президентских выборах


27.07.2018   15:10
Переговоры по вопросу поддержки на президентских выборах Саломе Зурабишвили провела лично с Бидзиной Иванишвили.

По существующей в политических кулуарах информации, о поддержке «Грузинской мечты» на президентских выборах Зурабишвили говорила с Иванишвили еще до его возвращения в публичную политику в качестве председателя партии. Как сообщил агентству «IPN» информированный источник, предложением Зурабишвили к Иванишвили было именно ее участие в президентских выборах в статусе «независимого» кандидата и получение поддержки «Грузинской мечты».

«Грузинской мечтой» до сих пор не принято решение касательно участия в октябрьских президентских выборах, однако по существующей информации, в партии многие против того, чтобы не выдвигать собственного кандидата и поддерживать Зурабишвили в качестве независимого кандидата в президенты.

Напомним, что Бидзина Иванишвили в своем телеинтервью заявил, что решил не выдвигать кандидатуру президента от "Грузинской мечты". Между тем, распространяется информация, что Саломэ Зурабишвили будет выдвигаться в президенты в качестве "независимого кандидата", при полной поддержке "Грузинской мечты". Новый фарс Иванишвили с выдвижением якобы независимого кандидата направлена на удовлетворение требований демократического Запада о недопустимости концентрации полной власти в руках одной партии.






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