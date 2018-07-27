NDI : Предполагаемые факты запугивания вносят элемент страха в предвыборную среду

27.07.2018 16:55 По оценке «Национального демократического института» (NDI), предполагаемые факты запугивания, осуществленные различными ведомствами, и незавершенность расследования инцидентов насилия сообщают о безнаказанности и вносят элемент страха в избирательную среду.



Об этом говорится в отчете организации, с которым общественность сегодня ознакомили члены делегации.



«Законодательные рамки Грузии большей частью соответствуют международным стандартам и способствуют проведению демократических выборов. Однако существующие в течение долгого времени проблемы, выходящие за сроки полномочий этого правительства, по-прежнему остаются неразрешенными. Эти вызовы можно разделить на две взаимосвязанные сферы: ресурсы и запугивание. Проблема ресурсов подразумевает неравные пожертвования для кампании и предполагаемое использование административных ресурсов – оба в пользу правящей партии.



Предполагаемые факты запугивания, осуществленные различными ведомствами, и незавершенность расследования инцидентов насилия (хотя и редких) сообщают о безнаказанности и вносят элемент страха в избирательную среду. Правящая партия и оппозиция не соглашаются о масштабах этих вызовов», - говорится в отчете.

Напомним, 23-27 июля Грузию посетили члены «Национального демократического института».















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