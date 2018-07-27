Цихелашвили: Евроатлантический курс Грузии не направлен против кого-либо, в том числе и России

27.07.2018 16:59 Европейский и евроатлантический курс Грузии не направлен против кого-либо, в том числе ни против России, — об этом государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила в связи с заявлением председателя комитета по международным отношениям верхней палаты российского парламента Константина Косачева.



По ее словам, заявления, которые слышны из России, приблизительно одной тональности, соответственно заявление Косачева не было особым сюрпризом и новостью.



«На это наш ответ однозначен – путь развития Грузии, избранный им европейский и евроатлантический курс и вектор не направлен против кого-либо, в том числе и России. Это – для демократического развития страны, экономического благополучия и безопасности страны», — заявила государственный министр.



По ее оценке, Грузия в течение многих лет своей политикой доказала, что является страной, которой не нужна конфронтация и делает все, чтобы избежать конфронтации.



«Естественно, наша амбиция – быть свободной, независимой, единой страной, у которой будет возможность развиваться теми путями и ценностями, которые избрало ее общество», — заявила Цихелашвили.



По словам государственного министра, через несколько дней пройдет 10 лет с Августовской войны, и этого периода достаточно, чтобы все увидели, что происходит на самом деле.



«Наверное, этого периода достаточно, чтобы все четко увидели, с чем мы реально имеем дело. Оккупация, которая к сожалению, является живым процессом, и постоянно носит характер все большего интегрирования этих регионов в российское пространство, реально принесла то, что у текущего положения нет ничего общего с т.н. независимостью и элементарными интересами народа. Я имею в виду социально-экономическое положение, права человека, гуманитарное положение», — заявила Кетеван Цихелашвили.



Напомним, председатель комитета по международным отношениям верхней палаты российского парламента Константин Косачев заявил, что если Грузия станет членом НАТО и в Грузии будут размещены вооруженные силы альянса, то Россия прибегнет к адекватным ответным мерам и в России начнется соответствующая военная подготовка.















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