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Пер Эклунд: Главная проблема в связи с президенсткими выборами состоит в том, что процесс все еще не начат


27.07.2018   17:16
«На данном этапе главная проблема связанная с президенсткими выборами заключается в том, что процесс все еще не начат», — заявил представитель NDI Пер Эклунд.

Как он отметил, президент Грузии должен решить и назвать дату и должны появиться кандидаты, чтобы начался предвыборный период.

«Главная проблема на этом этапе заключается в том, что предвыборный процесс еще не начался, отчасти потому, что мы еще не знаем дату выборов, мы не знаем кандидата. Первое, что мы сказали в наших рекомендациях, было то, что президент должен принять решение и назвать дату. Кандидаты должны появиться, чтобы предвыборный период начался и углубился интерес к предстоящим выборам. Важно, чтобы была высокая явка избирателей на этих выборах , важно побудить избирателей участвовать в этом процессе и зафиксировать свой голос. Несмотря на тот факт, что власть президента уменьшается, он по-прежнему играет свою роль в обществе », — сказал Эклдунд.

Представители Национального демократического института (NDI) сегодня призвали президента, чтобы как можно скорее объявить дату проведения президентских выборов.






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